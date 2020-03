Qiagen bondit, les compagnies aériennes aussi (Débriefing actions européennes)

À Paris, le CAC 40 a pris 1,12%. À Francfort, le DAX a gagné 0,87% et à Londres, le FTSE a avancé de 0,95%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 a progressé de 1,23%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,99% et le Stoxx 600 de 1,37%.

Tous les indices sectoriels ont évolué en hausse, notamment ceux qui avaient beaucoup souffert la semaine dernière comme les transports et les loisirs (+1,48%) ou encore les ressources de base (+1,91%).

À Paris, les plus fortes hausses d'un CAC 40 intégralement dans le vert sont pour EssilorLuxottica , et Airbus , qui ont pris chacun autour de 4%. Mais l'action Renault , affaiblie pourtant par la dégradation de HSBC à "conserver" et la forte réduction de l'objectif de cours, a perdu 2,34%.