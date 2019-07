Quand les analystes reboostent Celyad

"Une activité antitumorale a été observée tant avec le candidat CAR-T autologue CYAD-01 qu’avec l’allogénique CYAD-101 chez des patients atteints de cancer colorectal métastatique lourdement prétraités et qui ont reçu une chimiothérapie FOLFOX préalable, renforçant notre conviction dans la potentielle combinaison du traitement CAR-T avec une chimiothérapie standard", s'est réjoui le professeur Eric Van Cutsem, qui a présenté les nouvelles données au 21e congrès mondial sur le cancer gastro-intestinal de l’Esmo (European Society for Medical Oncology).

Les analystes à la rescousse

Mais c'était sans compter les nombreuses notes que les sociétés de Bourse ont publié ce lundi. Et dans lesquelles les analystes se montrent optimistes, parlant de résultats "encourageants" ou "prometteurs". "Les données préliminaires présentées à l'Esmo montrent une sécurité impressionnante et des signes d'efficacité chez les patients atteints de cancer colorectal avancé", ont souligné les analystes de Bryan Garnier. "Nous attendons avec intérêt de voir d'autres données de ces essais et notons qu'alloSHRINK devrait fournir des données complètes avant la fin de l'année".

Une commercialisation reportée?

Du côté de KBC Securities, on se montre toutefois plus prudent. Ses analystes pensent qu'il faudra plus de temps que prévu pour développer des produits de thérapie cellulaire pour le traitement du cancer du côlon et de la leucémie. Ils tablent sur une potentielle commercialisation en 2022, pas avant. Et de pointer également la concurrence croissante dans le domaine de la leucémie. C'est pourquoi leur objectif de cours tombe à 23 euros contre 33 euros précédemment. La recommandation passe d'"acheter" à "accumuler".