Quand les investisseurs broient du noir (débriefing actions européennes)

Les valeurs cycliques ont le plus souffert de cet environnement incertain et de ces craintes sur la croissance économique. Le compartiment des matières premières a signé l'une des plus fortes baisses sectorielles en Europe (-2,89%), avec notamment la chute d'ArcelorMittal (-4,43%) à Amsterdam et d'Anglo American (-3,40%) et Glencore (-2,99%) à Londres. Les valeurs du luxe, pour lesquelles la Chine est également un marché important, ont aussi souffert. À Zurich, Richemont a par exemple cédé 6,67%.