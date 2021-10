Quatre avis de brokers pour Azelis | Shurgard perd un fan | Melexis boudée (+Briefing)

Briefing actions belges

>Depuis le 22 octobre, Gérald Frère, Ségolène Gallienne-Frère, la Stichting Administratiekantoor Frère-Bourgeois, The Desmarais Family Residuary Trust et Pargesa détiennent 50,01 % des droits de vote de GBL suite à des rachats d’actions propres par cette dernière.

>Azelis :

*Exane BNP Paribas a entamé le suivi de la valeur avec une recommandation à "surperformer" (acheter) et un objectif de cours de 31 euros.

*Barclays a entamé le suivi de la valeur avec une recommandation à "neutre" et un objectif de cours de 30 euros.

*ING a entamé le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter" et un objectif de cours de 32 euros.

*Goldman Sachs a entamé le suivi de la valeur avec une recommandation à "neutre" et un objectif de cours de 30 euros.