Quatre biotechs en grande forme, Ahold Delhaize se tasse (+Briefing)

Les marchés actions en Europe ont ouvert sur une note positive ce vendredi matin dans la foulée de Wall Street et des marchés asiatiques.

• La tendance

Les principales Bourses européennes ont ouvert en hausse ce vendredi dans le sillage de Wall Street et des marchés en Asie. Elle sont soutenues par le espoirs - même ténus - de négociations commerciales entre Washington et Pékin ainsi que par le rebond de la livre turque, à l'origine d'un soulagement bienvenu sur les marchés émergents.

Au sein du Bel 20, les biotechs se distinguent avec un gain de 2,6% pour Argenx et de 1,8% pour Galapagos . Cette dernière a annoncé le lancement de la phase I d'un essai clinique d’un candidat-traitement visant l’eczéma. Quant à Argenx, un broker a fixé un objectif de cours élevé pour le certificat américain.

Hors Bel 20, on retrouve également deux biotechs dans le haut du tableau. Bone Therapeutics bondit de 13% après les résultats de la phase I/IIa d’un essai clinique concernant l’ALLOB. Acacia Pharma grimpe de 8,6%. Les résultats détaillés de la phase III de son produit-phare ont été publiés dans une revue scientifique. Pointons encore les progressions de Balta (+2,1%), d’ IBA (+1,8%) et de Melexis (+1,9%).

• Le briefing actions

>La place d'Engie dans le Bel 20 menacée par les nouvelles règles. Pour qu’une société étrangère puisse conserver sa place dans le Bel 20, il faudra désormais que les effectifs qu’elle emploie en Belgique représentent 15% de l’emploi de l’ensemble du groupe. Et non plus 10%. Notre article.