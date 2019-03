Quatre biotechs s'envolent à Bruxelles (+Briefing)

Le vert est de mise ce matin sur les marchés actions en Europe grâce aux espoirs d'un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine.

• La tendance

Les principales Bourses européennes ont ouvert en hausse ce vendredi matin dans le sillage des marchés asiatiques, les espoirs d'un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine compensant sans les effacer les peurs d'une récession économique.

Galapagos bondit de 15% après la publication de résultats d’essais cliniques positifs pour son produit phare. Aperam , de son côté, prend 3% et Umicore 1,2%

Hors Bel 20, IBA grimpe de 10,8% après l’annonce de deux contrats importants, l’un aux Etats-Unis et l’autre en Chine. Asit Biotech bondit également (+11,2%). Un groupe d’expert a émis des recommandations positives sur son produit-phare. Acacia Pharma est également en forme (+10,2%). Celyad , pour sa part, avance de 2%. La biotech a nommé un nouveau CEO.

Exmar affiche le repli le plus sensible (-5,3%) dans la foulée de ses résultats annuels. Notons encore les reculs de MDxHealth (-1,1%) et d’Orange Belgium (-0,8%).