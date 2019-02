Que doit faire Apple avec sa montagne de cash? Acheter Netflix, conseille JPMorgan

Un mariage, mais à quel prix?

Apple - et ses 810 milliards de capitalisation - n'a pas le profil de l'acheteur agressif. Près de 40 ans après son entrée en Bourse, l'entreprise californienne n'a mis la main sur une société cotée qu'a deux reprises, selon les données de l'agence Bloomberg. De plus, Apple s'attaque principalement à des proies de plus petites tailles, comme l'acquisition en 2014 de Beats Electronics pour 3 milliards de dollars ou encore sa participation avec d'autres entreprises au rachat à 18 milliards de Toshiba Memory Corp. Netflix joue dans une autre division. Pour cette raison, le rachat du fabricant d'enceintes connectées Sonos semble une cible plus adéquate avec une capitalisation de 1,2 milliard de dollars.

L'arrivée d'Apple sur le terrain des jeux vidéos avec un rachat d'Activision Blizzard est la piste la plus intéressante, selon les analystes de JPMorgan. Avec une valorisation de 35 milliards de dollars, l'éditeur de Call of Duty, Candy Crush et World of Warcraft attire tous les mois environ 345 millions de joueurs. De quoi élargir encore plus la fanbase d'Apple et rassurer les investisseurs sur sa faculté à rebondir.