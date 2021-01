Que la Force soit avec Ubisoft (débriefing actions européennes)

Malgré plusieurs franches incursions dans le rouge, les indices européens ont gagné du terrain ce mercredi excepté à Londres et à Bruxelles. L'humeur était à la prudence alors que plusieurs pays plaident pour un renforcement des mesures de confinement devant la progression des infections au Covid-19.

Les craintes d'une reprise moins vigoureuse qu'anticipé en Europe et le repli des rendements obligataires ont fait reculer les valeurs bancaires. ING a lâché 1,83% et Intesa Sanpaolo 0,46%.

Carrefour, star du jour. Le groupe de grande distribution a connu sa meilleure séance depuis plus de 30 ans avec un bond de 13,42%. Le premier distributeur français a été approché par le groupe canadien Alimentation Couche-Tard. Il envisage de mettre 20 euros par titre Carrefour sur la table, ce qui valorise sa proie à plus de 16 milliards d'euros. L'action Carrefour a terminé à 17,54 euros, un niveau qu'elle n'avait plus atteint depuis juillet 2019.