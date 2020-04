La notation passe de BBB- à BB +, avec une perspective négative. Fitch fait valoir que l'épidémie exercera une pression considérable sur la demande d'acier, comme celle des secteurs de l'automobile et de la construction, et que les prix de l'acier chuteront cette année. Pour faire face à la crise, ArcelorMittal réduit ses coûts de production et de production.