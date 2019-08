Quel potentiel de rebond pour le Bel 20 après sa correction?

Ce mercredi, le Bel 20 est entré en correction: depuis son dernier sommet du 16 avril, l’indice a perdu plus de 10%. Sur la base des objectifs de cours à 12 mois fixés aux actions composants l’indice vedette de la Bourse de Bruxelles, le Bel 20 affiche un potentiel de hausse de 15%.

Les actions composant l’indice Bel 20 ont corrigé en moyenne de 4,3% depuis la mi-juillet, avec des reculs massifs pour les groupes bancaires (-19% pour ING et -14% pour KBC) ainsi que pour Aperam (-14%). AB InBev (+ 8%), Proximus (+ 5%), Cofinimmo (+ 2%) et Umicore (+ 1%) ont été les seules valeurs à résister à la vague rouge.

ING affiche la plus forte décote par rapport à l’objectif de cours moyen des analystes.

Le plongeon des cours et la hausse des objectifs ont propulsé le potentiel moyen des composantes du Bel 20 vers 15% , les principales décotes étant affichées par ING (51%), Aperam (50%) ou encore KBC Group (38%).

AB InBev a enregistré une avalanche de révisions favorables des objectifs de cours (notamment chez Berenberg, Goldman Sachs, JPMorgan Cazenove, HSBC, RBC, Sanford Bernstein, Credit Suisse, ABN Amro, SocGen, Deutsche Bank) suite à l’annonce des résultats semestriels marqués par une baisse plus rapide que prévu de l’endettement; et suite à la vente des activités australiennes à un niveau de valorisation élevé. Jefferies et Merrill Lynch ont également relevé leur recommandation sur le groupe brassicole.