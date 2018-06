Quelle est l'action étrangère préférée de nos analystes?

Walt Disney se retrouve en tête de liste chez Dierickx Leys. "30% des programmes regardés sur Netflix seraient des productions de Disney. Et l’an prochain, Disney souhaite lancer son propre canal de streaming avec des films et des séries TV." Dans ces contenus, on trouve quelques noms célèbres: Pooh, Mickey Mouse, Frozen, Monsters, Star Wars, Cars, etc. "Les contenus prennent de plus en plus de valeur, estime Puilaetco Dewaay. Et ces contenus ont encore été renforcés cette semaine après que Disney a remporté la mise pour 21st Century Fox. Par conséquent, Avatar et The Simpsons vont rejoindre le portefeuille." "Et Disney peut utiliser ces contenus comme levier pour attirer les consommateurs vers ses parcs d’attraction et vendre ses produits dérivés", poursuit Puilaetco Dewaay. ING souligne que les parcs d’attraction bénéficient actuellement d’un momentum positif. "Cette année, la France célèbre le 25e anniversaire de Disneyland Paris, et Shanghai verra le lancement de Toy Story Land."