Quelle société a pris près de 36% en un an sur le Dow Jones?

Le titre de la "meilleure performance 2018" sur l'indice phare de la Bourse de New York revient à un grand nom du secteur pharma, dont l'action a été propulsée vers les sommets grâce au succès commercial d'un traitement contre le cancer.

Début janvier 2018, l'action du groupe pharma Merck & Co s'échangeait à un peu plus de 56 dollars. 12 mois plus tard, le titre a grimpé de 35,91% pour terminer l'année à 76,41 dollars. C'est la plus forte progression annuelle pour le laboratoire pharmaceutique depuis 2006, mais c'est surtout la meilleure performance annuelle au sein d'un Dow Jones particulièrement mis sous pression ces derniers mois. La progression du titre Merck depuis un an s'explique avant tout par le succès commercial de son traitement du cancer Keytruda, dont les ventes ont dépassé celle de l'Opdivo de Bristol-Myers Squibb pour la première fois depuis son lancement. Déjà premier traitement prescrit pour le traitement du cancer du poumon, le Keytruda a en outre décroché ces derniers mois plusieurs autorisations pour de nouvelles indications, que ce soit en monothérapie ou associé à d'autres molécules.

La deuxième place parmi les 30 valeurs du Dow revient à un autre grand nom de la pharmacie. Pfizer avec un gain d'un peu plus de 20% se place juste devant Microsoft (+18,74%) sur le podium. A l'autre bout du classement, on retrouve la banque Goldman Sachs , dont l'action a lâché plus de 34% sur les douze derniers mois, et le groupe informatique IBM (-25,91% sur un an).

Grâce à Merck et Pfizer, le secteur de la santé affiche sur 2018 une progression de 4,69%, l'une des deux seules performances annuelles positives parmi les 11 grands secteurs de Wall Street avec les services aux collectivités ("utilities" à +0,19%). A l'opposé, l'indice S&P de l'énergie affiche la pire performance de l'année à Wall Street, avec un repli de 20,5%.

-17,54% Pour le Nasdaq au dernier trimestre Le S&P a perdu 13,97% au quatrième trimestre, le Dow 11,83% et le Nasdaq 17,54%.

Un dernier trimestre à oublier

"On a fait très fort pendant la majeure partie de l'année, c'est réellement au dernier trimestre que la situation s'est un peu effondrée". JJ Kinahan Analyste de TD Ameritrade

C'est le mois mois de décembre qui a été le plus compliqué sur les marchés US. Il se solde par un repli de 9,18% pour le S&P-500, sa plus forte baisse mensuelle depuis février 2009 et son pire mois de décembre depuis 1931. Le Dow a lui cédé 8,66% sur le mois et le Nasdaq 9,48%. Sur l'ensemble de l'année, le S&P accuse un recul de 6,24% tandis que le Dow abandonne 5,63% et le Nasdaq Composite 3,88%, leur plus forte baisse depuis 2008. Ces pertes ont été concentrées sur les trois derniers mois de l'année où le S&P a perdu 13,97%, le Dow 11,83% et le Nasdaq 17,54%.

En cause, la conjonction sur les trois derniers mois de l'année des tensions commerciales sino-américaines, de la remontée des taux d'intérêt, du ralentissement de la croissance des profit des entreprises, des craintes liées au Brexit et du "shutdown", la fermeture d'une partie des administrations fédérales faute d'accord budgétaire. "On a fait très fort pendant la majeure partie de l'année, c'est réellement au dernier trimestre que la situation s'est un peu effondrée", résume l'analyste de TD Ameritrade, JJ Kinahan, pour qui "les gens sont devenus nerveux principalement à cause des inconnues auxquelles le marché est confronté."

A quoi s'attendre en 2019

Et ces inconnues risquent de peser encore sur la tendance au moins pendant les premières semaines de l'année 2019, estiment de nombreux investisseurs. "On aborde 2019 dans l'incertitude et tout le monde est en mode attentiste", situe JJ Kinahan. "Les gens vont avoir besoin d'éléments concrets avant de repartir de l'avant."