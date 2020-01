Quintet table sur une volatilité importante des marchés en 2020

"Alors que beaucoup sont convaincus que l'année 2020 sera marquée par d'importants mouvements de correction, nous pensons que les actions peuvent continuer à produire des performances positives", indique-t-il. Les États-Unis, la Chine, l'Inde et l'Europe de l'Est offrent, selon lui, des perspectives prometteuses. Le secteur de l'informatique et celui de la santé lui semblent particulièrement attrayants.