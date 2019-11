RWE à la traîne dans le renouvelable (débriefing actions européennes)

La prudence a dominé les marchés européens à cause de l'incertitude sur le commerce mondial, malgré la croissance allemande. RWE et Merck ont baissé malgré des prévisions revues à la hausse.

Les marchés européens ont légèrement reculé ce jeudi, les investisseurs s'inquiétant de l'absence d'avancées dans les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, malgré la bonne surprise de la croissance économique allemande au troisième trimestre. En clôture, le CAC 40 a cédé 0,10%, le Dax a perdu 0,38% et le FTSE 100 a reculé de 0,80%.

Parmi les actions les plus en vue, Daimler a chuté de 4,48% en Bourse de Francfort. A l'occasion d'une rencontre avec les investisseurs à Londres, le constructeur automobile allemand a annoncé que les règles de plus en plus strictes sur les émissions polluantes affecteraient ses bénéfices durant les deux prochaines années. En réaction, Daimler prévoit des licenciements chez sa marque phare Mercedes-Benz.