Réactions boursières contrastées aux pertes des pétrolières

Faible qualité

À cause des dépréciations, Shell a perdu 18 milliards de dollars au deuxième trimestre. Mais hors éléments exceptionnels, son résultat ajusté est positif, ce qui a agréablement surpris. Toutefois, ING estime que la qualité de ces résultats est faible car les profits proviennent surtout du raffinage et du négoce, où l'activité est peu stable. De plus, Shell devrait réduire ses coûts opérationnels de 10% et risque de devoir diminuer aussi ses investissements.