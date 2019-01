Rebond de STMicroelectronics après six mois de grosse dépression

Le discours du fabricant franco-suisse de semi-conducteurs sur ses perspectives 2019 tranche avec celui de ses concurrents. Il rebondit de 8% en Bourse et entraîne avec lui des titres comme Melexis dans son sillage.

Après avoir perdu plus de la moitié de sa valeur à la Bourse de Paris en moins de six mois, le fabricant de semi-conducteurs STMicroelectronics rebondit de 8% ce jeudi. Un rebond qui fait suite à la publication de ses résultats de 2018 et qui donne à penser que les chiffres sont de bonne facture.