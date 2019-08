Rebond de la technologie et de l'énergie (Débriefing actions européennes)

Les Bourses européennes ont retrouvé le sourire après l'annonce du report des droits de douane américains sur les produits électroniques chinois. La tendance avait pourtant mal commencé avec des statistiques peu rassurantes. Le moral des investisseurs en Allemagne est tombé, en août, à son plus bas niveau depuis plus de sept ans et demi, une dégradation plus marquée qu'attendu que l'institut d'études économiques ZEW explique par les tensions commerciales et la perspective d'un Brexit sans accord. Deux handicaps lourds pour la croissance.