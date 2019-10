Rebond des compagnies aériennes, recul de Publicis (débriefing actions européennes)

Les Bourses européennes, hésitantes en matinée, se sont orientées à la hausse, soutenues entre autres par la hausse du pétrole et malgré les doutes sur l'issue des nouvelles discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 s'est adjugé une hausse de 0,71%, l'Euro Stoxx 50 de la zone euro de 0,62% et le Stoxx 600 de 0,71%. Ce dernier a perdu 2,95% sur l'ensemble de la semaine dernière, son recul hebdomadaire le plus marqué depuis début août.

L'une des plus fortes hausses sectorielles en Europe est pour le compartiment du pétrole et du gaz , qui a pris 1,01% grâce à la remontée du prix du baril.

Vifor Pharma , une société pharmaceutique suisse, a pris 4,99% alors que le courtier Vontobel a organisé un roadshow pour l'entreprise à Boston, Montréal et New York.

Lanterne rouge du Stoxx 600, Ubisoft a perdu 5,52% et touché un plus bas sur plus de deux ans. Dans une note sur le secteur, les analystes de Cowen & Co constatent que les premières critiques du nouveau jeu "Ghost Recon"ne sont "globalement pas positives" et que "la marge d'erreur du groupe pour cette année diminue".