Rebond des minières et pétrolières (Débriefing actions européennes)

À Paris, le CAC 40 a gagné 5,16%. À Londres, le FTSE 100 a pris 4,29% et à Francfort, le Dax a avancé de 5,67%. L'indice EuroStoxx 50 s'est adjugé une hausse de 5,1%, et le Stoxx 600 de 4,07%. Ce dernier a cédé 3,76% la semaine dernière et le CAC 40 5,98%, leur plus mauvaise performance hebdomadaire depuis la mi-mars, principalement en raison des craintes d'une reprise plus lente que prévu de l'économie mondiale après le pic des mesures de confinement liées à la pandémie de Covid-19.

Les plus fortes hausses sectorielles en Europe ont profité à des secteurs cycliques à commencer par les matières premières (+8,03%) et l'automobile (+7,96%). Les valeurs pétrolières ont en outre bénéficié de la hausse des cours du brut, qui ont permis à l'indice Stoxx européen du pétrole et du gaz de progresser de 6,45%. BP a pris 8,2%, Eni 1,61% et Total 7,4%. Ce dernier a également été favorisé par l'annonce de l'abandon du projet de rachat d'activités d'Occidental Petroleum au Ghana et celle de l'acquisition d'actifs de gaz et d'électricité d'EDP au Portugal.