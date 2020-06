Rebond des valeurs automobiles (débriefing actions européennes)

Les Bourses européennes ont de nouveau terminé en hausse, évoluant à des plus hauts de près de trois mois, l'euphorie suscitée par la reprise de l'activité économique l'emportant sur la dégradation des relations entre les États-Unis et la Chine d'une part, sur les tensions sociales aux États-Unis d'autre part.

À Paris, le CAC 40 a gagné 2,02%. À Londres, le FTSE 100 a pris 0,87% et à Francfort, le DAX a avancé de 3,75% et a franchi les 12.000 points pour la première fois depuis le 5 mars. L'indice Euro Stoxx 50 s'est adjugé une hausse de 2,63%, et le Stoxx 600 de 1,57%, au plus haut depuis le 9 mars.