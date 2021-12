Rebond du Bel 20 | Umicore se reprend | Kinepolis et Balta en forme (+Briefing)

Umicore (+2,7%) redresse enfin la tête et domine l’indice de référence. Elle est suivie par Melexis (+1,8%), argenx (+1,7%) et Aperam (+1,5%).

Toutes les valeurs de l’indice sont dans le vert. AB InBev (+0,2%), Proximus (+0,3%) et Galapagos (+0,3%) affichent les hausses les plus timides.

Hors Bel 20, Bone Therapeutics grimpe de 5,5% après sa chute d’hier. Balta avance de 3,1% et Kinepolis de 2,9%.

Avantium (-3,1%), Orange Belgium (-2,5%) et Jensen (-3,1%) sont à la traîne.

Briefing actions belges

> Cofinimmo a acquis 100% des actions de la société qui détient une maison de repos et de soins récemment construite à Charleroi. La valeur conventionnelle du site s’élève à environ 18 millions d’euros. Le communiqué.

>Telenet prolonge d’un an son accord avec Liberty Global pour la plateforme vidéo Horizon 4 et l’application Horizon Go. Le communiqué.