Rebond du secteur auto, l'alimentation à la peine (Débriefing actions européennes)

À Paris, le CAC 40 a gagné 0,51% . À Francfort, le Dax a pris 1,51% et à Londres, le FTSE a avancé de 0,141%. L'EuroStoxx 50 de la zone euro a gagné 1,11% et le Stoxx 600 0,59%.

Le secteur automobile a emmené la hausse des marchés en Europe. Il a gagné 3,09%. Au sein du secteur, Faurecia a pris 6,64% et Fiat Chrysler 3,87%. Fiat Chrysler Automobiles (FCA) et l'Etat français ont résolu au cours de la nuit leurs points de désaccord relatifs au projet de fusion soumis la semaine dernière par le constructeur automobile italo-américain à Renault, ont déclaré à Reuters trois sources en amont d'un conseil d'administration du groupe français consacré à cette proposition.

Kindred Group signe la plus forte hausse du Stoxx 600. Le titre a pris 8,94% grâce à l’annonce du lancement de sa marque Unibet dans le New Jersey, qui marque sa première présence commerciale aux Etats-Unis.

Ubisoft a par contre perdu 3,27% et se place parmi les pires performances du Stoxx 600. Le marché s'inquiète d'une vente importante d'actions de la société par la famille fondatrice Guillemot lors des derniers jours.

Le titre Bang & Olufsen (B&O)a plongé de près de 17% en Bourse de Copenhague après le troisième avertissement sur résultats émis en six mois par le fabricant danois de télévisions et d'enceintes haut de gamme, à la suite de ventes annuelles plus faibles que prévu en Europe.