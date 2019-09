Rebond du secteur du luxe (+débriefing actions européennes)

"L’activité chinoise dans les services montre quand même qu’il y a une forme de résilience de l’économie chinoise, or nous savons que cette zone géographique est la plus grosse zone de développement du secteur du luxe", a souligné auprès de l’AFP Frédéric Rozier, gestionnaire de portefeuille chez Mirabaud France. L’activité dans les services en Chine a en effet connu en août son rythme de progression le plus rapide depuis quatre mois, selon un indice indépendant publié mercredi, et ce dans un contexte de guerre commerciale avec Washington. L’anticipation d’un apaisement des troubles à Hong Kong a aussi particulièrement profité aux valeurs du luxe, affectées ces dernières semaines par les manifestations monstres ayant secoué l’ex-colonie britannique, horlogers suisses en tête puisque Hong Kong est leur premier marché d’exportation.