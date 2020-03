Rebond généralisé à la Bourse de Bruxelles ( Débriefing actions belges)

La quasi totalité du Bel 20 a terminé en hausse, à quelques exceptions. Des résultats bien accueillis pour Titan Cement et Viohalco.

Quasi tous les titres de l'indice ont terminé en hausse. Parmi les plus fortes progressions, Barco a bondi de 9,65%, alors que Kinepolis sur le marché élargi a pris 13,22%. Kepler Cheuvreux souligne dans une note que le titre a sous-performé le marché depuis le début de l'année et perdu 51% suite à sa performance en 2019 et en raison de son exposition au secteur des loisirs, pris dans la tourmente du Covid-19.