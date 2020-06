Rebond généralisé des marchés (Débriefing actions européennes)

À Paris, le CAC 40 a gagné 3,71%, retrouvant son niveau du 6 mars, avant l'accélération de la chute des marchés liée à la pandémie de coronavirus. A Londres, le FTSE 100 a pris 2,25% et à Francfort, le Dax a avancé de 3,35%. L'indice EuroStoxx 50 s'est octroyé une hausse de 3,76% et le Stoxx 600 de 2,46%.

Le secteur de l'aéronautique et du transport aérien a accéléré son rebond, comme à Wall Street jeudi, où American Airlines a bondi de 41,25% après l'annonce d'une forte augmentation de ses vols dès le mois prochain et où Boeing a pris 6,34%. Airbus a gagné 12,5%, en tête du CAC 40 et Air France-KLM a pris 12,48%. A Londres, IAG et EasyJet ont progressé respectivement de 13,64% et 6,99%.