Rebond généralisé grâce à la Chine (débriefing actions européennes)

Après un mauvais début de semaine et une remontée sans grande conviction mercredi, les marchés européens ont rebondi plus franchement ce jeudi, bien aidés par des informations provenant de Chine. Les exportations chinoises ont augmenté de 3,3% en juillet, après une baisse le mois précédent. Par ailleurs, le yuan, la devise chinoise, s'est stabilisée face au dollar. De quoi rassurer des investisseurs inquiets au sujet des effets du conflit commercial entre la Chine et les Etats-Unis et du risque de guerre des monnaies après la baisse récente du renminbi (l'autre nom du yuan).