Rebond pour NMC Health, chute pour Lufthansa (débriefing actions européennes)

À Paris, le CAC 40 a gagné 0,21%. À Francfort, le DAX a reculé de 0,12%, pénalisé par le repli de Lufthansa et des valeurs automobiles. A Londres, le FTSE a gagné 0,56% grâce à la baisse de la livre sterling.

L’indice Stoxx de l’automobile (-0,48%) a accusé l'une des plus fortes baisses sectorielles. Renault et PSA se sont retrouvés en queue de peloton du CAC avec des reculs respectifs de 1,6% et 1,21%.