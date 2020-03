Rebond pour Proximus et Telenet | Les "shorteurs" bannis | Van de Velde passe son coupon (+Briefing)

• Euronext Bruxelles

Au sein du Bel 20, c’est ING qui est lanterne rouge (-5,7%). Elle est suivie par Galapagos (-2,8%), Aperam (-2,7%) et AB InBev (-1,3%).

Les valeurs télécoms sont en tête des hausses, Proximus grimpant de 6,4% et Telenet de 6%. GBL prend 2,9% et AvH 2,1%.

Hors Bel 20, la biotech Curetis grimpe de 40% et Mithra bondit de 8,7%. Bpost prend 8% également dans la foulée de ses résultats annuels publiés mardi soir.

Parmi les plus fortes baisses de ce début de séance on retiendra celles d’Avantium (-12%), de Bone Therapeutics (-10%) et de Wereldhave Belgium (-7,8%).