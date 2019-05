Rebond technique en Europe (débriefing actions européennes)

Les principales Bourses européennes sont reparties de l'avant ce vendredi après leur net repli de la veille, les investisseurs saluant les dernières déclarations de Donald Trump, qui a évoqué la possibilité d'un accord prochain avec la Chine même si les négociations n'ont pas repris entre les deux grandes puissances économiques. Les investisseurs ont à peine réagi à la démission de la Première ministre britannique Theresa May, qui prendra effet le 7 juin, et sont restés focalisés sur les tensions sino-américaines. À Paris, l'indice CAC 40 a avancé de 0,67%. À Francfort, le DAX a progressé de 0,49% et à Londres, le FTSE-100 s'est adjugé 0,65%. L'indice Euro Stoxx 50 de la zone euro a pris 0,70% et le Stoxx 600 est monté de 0,56%.