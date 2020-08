Record de clôture pour le Nasdaq grâce à Microsoft et Apple

Wall Street a terminé dans le vert ce lundi, tirée par Microsoft et Apple, alors que Google, Facebook et Amazon sont restées à la traîne.

La Bourse US a démarré la semaine en hausse, portée par la progression de deux géants de la technologie, Microsoft et Apple. Le Dow et le S&P 500 ont respectivement pris 0,89% à 26.664,40 points et 0,72% à 3.294,61 points. De son côté, le Nasdaq a avancé de 1,47% à 10.902,80 points, battant un record de clôture. Microsoft a pris 5,62% après avoir déclaré qu'il poursuivrait les négociations en vue de racheter les activités américaines de la société chinoise TikTok. Trump a déclaré lundi que le très populaire réseau social, propriété du Chinois ByteDance, devrait être vendu avant la mi-septembre pour pouvoir continuer à opérer aux Etats-Unis. “Il fermera le 15 septembre, à moins que Microsoft ou une autre entreprise soit en mesure de l’acheter et de trouver un accord”, a-t-il déclaré.