Record de clôture pour le Nasdaq grâce aux techs

La Bourse de New York a clôturé en hausse ce mercredi, soutenue par les actions technologiques. Les premiers signes d’un rebond de l’économie ont compensé les inquiétudes concernant le reconfinement mis en place dans certaines régions du pays vu la hausse constante des cas de coronavirus sur le territoire. Le Dow Jones a avancé de 0,68% à 26.067,28 points. Le S&P 500 a engrangé 0,78% à 3.169,94 points. De son côté, le Nasdaq a battu un record de clôture, prenant 1,44% à 10.492,50 points. Amazon, Apple et Microsoft, qui ont pris respectivement 2,70%, 2,33% et 2,20%, ont donné la plus forte impulsion. Facebook a gagné 1,13%, Google 0,92% et Netflix 1,95%.