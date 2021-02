Record pour le Dow Jones, bond de 13% pour Twitter

La Bourse US a terminé sans direction mercredi à l'issue d'une séance volatile, marquée par une inflation moins importante que prévu aux Etats-Unis et des résultats d'entreprise solides. Le Dow a gagné 0,20% à 31.437,80 points, signant un nouveau record. Le S&P 500 a cédé 0,03% à 3.909,88 points, tandis que le Nasdaq a reculé de 0,25% à 13.972,53 points. La publication des indices de prix à la consommation en janvier a montré une inflation conforme aux attentes (+0,3%) et une stabilité inattendue de l'inflation hors produits alimentaires et énergie. Des données qui ont rassuré les investisseurs, qui craignent qu'une poussée de l'inflation conduise la Fed sur la voie d'un resserrement monétaire.

Côté valeurs, Twitter bondit de 13,20% après avoir fait état mardi soir d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice trimestriel supérieurs aux attentes et dit anticiper un bon début d'année grâce au rebond des dépenses publicitaires.

Egalement en hausse après leurs résultats, Under Armour et Lyft ont pris respectivement 8,35% et 4,79%. Cisco (-2,60%) a signé la plus forte baisse du Dow.