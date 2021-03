Record pour le Dow après le vote du plan de relance

Le Dow Jones a terminé ce mercredi à un record à Wall Street dans un marché se réjouissant du vote par la Chambre des représentants d'un gigantesque plan d'aide à l'économie américaine et moins préoccupé par les risques d'inflation.

La Bourse de New York a clôturé en ordre dispersé ce mercredi après la publication de chiffres sur l'inflation américaine conformes aux attentes du marché, rassurant temporairement les investisseurs sur une hausse trop brusque des prix à la consommation. Le Dow Jones a battu un record, finissant en hausse de 1,46% à 32.297,02 points. Le S&P 500 est monté de 0,60% à 3.898,81 points, tandis que le Nasdaq a cédé 0,04% à 13.068,83 points. L'inflation s'est un peu accélérée en février aux Etats-Unis, les prix augmentant de 0,4% sur un mois, selon l'indice CPI publié par le département du Travail. En janvier, ils avaient progressé de 0,3% sur un mois. Il s'agit de la plus forte hausse depuis août, tirée par la forte augmentation des prix de l'essence, mais le marché s'était préparé à de tels chiffres. Sur un an, l'inflation s'établit à +1,7%.