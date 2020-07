Record pour le Nasdaq grâce aux techs

Les marchés américains ont terminé en hausse ce lundi, le Nasdaq prenant 2,5% et battant un record grâce aux valeurs technologiques.

La Bourse de New York a débuté la semaine en hausse, profitant de la bonne forme des géants technologiques américains, en particulier Amazon, et de nouvelles rassurantes sur le développement d'un vaccin contre le nouveau coronavirus. Le Nasdaq a atteint un nouveau record en grimpant de 2,51% à 10.767,09 points. Le Dow Jones a fini in extremis dans le vert en grappillant 0,03% à 26.680,87 points. Le S&P 500 est monté de 0,84% à 3.251,84 points.