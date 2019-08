Recticel, la mousse à haut potentiel

Valorisation trop faible

Tout d’abord, la stagnation attendue du chiffre d’affaires (pour les trois prochains exercices) masque une amélioration sensible attendue au niveau du résultat net, qui sera d’autant plus sensible si la direction parvient à sortir des activités automobiles à bon prix. Cette opération est toutefois à l’ordre du jour depuis plusieurs années et aucun repreneur n’a jusqu’ici souhaité mettre le prix demandé par le groupe belge. Ensuite, la croissance soutenue du dividende depuis de nombreuses années a amené le rendement vers un niveau proche de 4%, ce qui reste appréciable pour un groupe qui reste perçu comme étant relativement cyclique.