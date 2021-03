Recticel suit le panneau jusqu'en Pologne

Cette acquisition se fera en espèces pour une valeur d’entreprise de 30 millions d’euros dont 27,25 millions seront payés à la clôture de l’opération et 2,75 millions payables en tranches égales en 2022 et 2023.

Usine de Bochnia

C’est en 2015 que Gor-Stal a débuté cette activité et a construit une nouvelle usine à Bochnia pour la production de ces panneaux destinés au secteur de la construction. L’an dernier, l’usine employait 66 personnes et a généré des ventes de 16,7 millions d’euros et un Ebitda de 2,5 millions à partir d’un taux d’utilisation des capacités de 40%.