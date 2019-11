Recul limité en Europe sur fond de tensions (débriefing actions européennes)

Kingfisher et Rheinmetall chutent après leurs chiffres de ventes. Micro Focus bondit sur des spéculations de reprise.

Les Bourses européennes ont terminé en baisse, alors que les derniers rebondissements du conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine ont ravivé les doutes sur la possibilité d'un compromis sur ce plan, au détriment des actions et au profit des actifs refuges.

À Paris, le CAC 40 a perdu 0,25%. À Francfort, le DAX a cédé 0,38% et à Londres, le FTSE 100 a reculé de 0,8%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 a baissé de 0,42%, l'Euro Stoxx 50 de la zone euro de 0,27% et le Stoxx 600 de 0,37%. Ce dernier affiche ainsi son repli le plus marqué depuis le 8 octobre.