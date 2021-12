Reddit, l'ultime "meme stock"?

Sur l'un de ses forums très populaires baptisé WallStreetBets , à l'origine de la flambée d'actions comme GameStop, les internautes ont déjà disséqué cette future entrée en bourse. De nombreux membres craignent qu'une cotation en bourse marque le début de la fin de la culture de la roue libre de Reddit. Tandis que d'autres voient l'opportunité d'en tirer davantage profit. La prise de conscience que le réseau ne sera peut-être plus jamais le même a semblé galvaniser de nombreux utilisateurs. De longs fils de discussions indiquent une stratégie de groupe: la communauté WallStreetBets pourrait-elle contribuer à la forte hausse de l'action comme elle l'avait fait pour des sociétés telles que GameStop et AMC Entertainment précédemment?

Fondée en 2005, la société est devenue l'une des sociétés de médias sociaux les plus influentes au monde. En février, Reddit a déclaré avoir plus de 50 millions d'utilisateurs quotidiens. Le site web héberge des forums sur une grande variété de sujets, comptant plus de 100.000 groupes actifs. Reddit a fait ses débuts après que Steve Huffman, maintenant directeur général, et Alexis Ohanian se soient rencontrés à l'Université de Virginie. Reddit a divergé de ses contemporains des médias sociaux comme Twitter et Facebook lors de son acquisition par Conde Nast en 2006. L'éditeur du magazine s'est ensuite séparé de l'entreprise et Reddit est passé par deux directeurs généraux avant que Huffman ne revienne à la barre en 2015.