Remède miracle pour les marchés (débriefing actions étrangères)

Euphorie en deux temps sur les marchés européens. La victoire de Joe Biden couplée aux résultats positifs du candidat vaccin de Pfizer ont fait grimper les indices.

La fin de l'incertitude sur le nom du prochain locataire de la Maison-Blanche a permis aux marchés européens d'entamer la séance de ce lundi de bonne humeur.

À mi-séance, la gaieté s'est transformée en allégresse avec l'annonce de résultats positifs pour le candidat-vaccin contre le Covid-19 développé par Pfizer et BioNTech. Les indices ont immédiatement signé une belle montée en chandelle avec un Eurostoxx 50 en hausse de plus de 5%, des valeurs bancaires au beau fixe et des bonds impressionnants pour les grands perdants de la crise sanitaire. Exemple, avec les actions du secteur du tourisme et des loisirs qui ont directement affiché une croissance à deux chiffres sur les principales places européennes.

Le titre BioNTech a grossi de plus de 27% à la Bourse de Francfort alors que l'action Pfizer faisait les mêmes étincelles à New York.

Au terme de cette séance faste, les grands indices européens ont rattrapé les pertes de ces derniers mois. Le Cac 40 a glané 7,57%, le Dax allemand a pris 4,83% et le FTSE de Londres s'est ragaillardi de 4,57%. L'indice paneuropéen Stoxx 600 a rebondi de 3,98% pour franchir les 380 points, une barre qu'il n'avait plus atteint depuis le début du mois de mars dernier.

Il fallait gagner plus de 20% pour trôner avec les dix plus fortes progressions du Stoxx 600 ce lundi. Parmi elle, le motoriste Rolls-Royce (+43,76%) ou les compagnies aériennes Lufthansa (+19,88%) et EasyJet (+35,56%).

À Paris, l'avionneur Airbus, qui était très recherché depuis l'ouverture grâce à son carnet de commandes résistant à la crise, a gagné 18,57% pour retrouver son niveau de la mi-mars.

À l'inverse, les gagnants du confinement étaient à la rue. Zalando s'est chiffonné de 9,57% alors que les livreurs de repas ont frôlé l'indigestion avec des replis de 15,25% pour Hello Fresh et de 8,29% pour Just Eat Takeaway.