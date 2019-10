Renault, Danone et Volvo sanctionnés après leurs résultats (Débriefing actions européennes)

L'actualité sur les marchés est marquée également par les comptes d'entreprises au troisième trimestre, qui tombent en pluie et ne sont, dans l'ensemble, pas très bons. Ceux de Renault sont très lourdement sanctionnés. Le constructeur français a averti jeudi que, sur l'ensemble de l'année, ses ventes allaient se contracter et que sa marge serait plus basse que prévu dans l'automobile en raison de difficultés sur certains marchés, comme la Turquie et l'Argentine, dans un contexte général défavorable pour le secteur.