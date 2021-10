Renault pénalisé par la pénurie de semi-conducteurs

La saison des résultats se poursuit et apporte son lot de déceptions notables. Ce mercredi, Kering et ASML ont déçu les investisseurs avec leurs chiffres trimestriels. Les indices d'actions européens ont une nouvelle fois terminé en légère hausse. Les investisseurs ont continué de rechercher dans les comptes financiers des entreprises les signes d'un impact de la hausse des coûts, des problèmes dans la chaîne de production mondiale et de la pénurie de main d'œuvre. Le Stoxx 600 a pris 0,32%.