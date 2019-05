Répit à Wall Street malgré la guerre commerciale

Les marchés américains ont fini en légère hausse ce jeudi, pour la première fois de la semaine, les investisseurs s'étant offert un répit relatif après le regain d'inquiétudes lié à la persistance des tensions commerciales entre Washington et Pékin.

La Bourse US a clôturé en légère hausse ce jeudi, tentant de rebondir après plusieurs séances chahutées par les inquiétudes lancinantes sur la croissance et la forte baisse des taux d'intérêt. Le Dow est monté de 0,17%, à 25.169,88 points. Le Nasdaq a avancé de 0,27% à 7.567,72 points. Le S&P 500 s'est apprécié de 0,21% à 2.788,86 points.

Le regain de vigueur est principalement emmené par l'idée que le marché est prêt à rebondir après s'être fortement replié. Après plusieurs semaines consécutives de baisse, les indices se sont en effet encore affaissés mardi et mercredi alors que les investisseurs s'inquiètent des frictions croissantes entre les Etats-Unis et la Chine et de leurs conséquences sur la croissance.