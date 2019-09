Repli sur les défensives, recul des valeurs pétrolières (débriefing actions européennes)

Le secteur du pétrole et du gaz a reculé alors que les prix de l'or noir se sont repliés. Les investisseurs se sont réfugiés sur les compartiments défensifs comme l'alimentation et la santé.

Les principales Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé alors que le réflexe de prudence lié au regain de tension géopolitique au Moyen-Orient et à l'attente des décisions de la Réserve fédérale américaine ont capté l'attention des investisseurs.

À Paris, le CAC 40 a gagné 0,24%, tandis qu'à Francfort, le DAX a terminé inchangé et qu'à Londres, le FTSE 100 a également connu le statu quo.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 a stagné et l'Euro Stoxx 50 de la zone euro a progressé de 0,11%. Le Stoxx 600 a fait du surplace.

Le compartiment européen du pétrole et du gaz a reculé (-0,79%) alors que les cours du pétrole se sont repliés après l'annonce d'une reprise de la production saoudienne d'ici 2 à 3 semaines. TechnipFMC a lâché 6,14%, et Lundin Petroleum, parmi les plus fortes hausses la veille, a dégringolé de 5,36%.