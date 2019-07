Résultats d'entreprise très contrastés (débriefing actions européennes)

A 12h30, l'agence Bloomberg a révélé que la BCE étudiait la possibilité de passer à un objectif d'inflation "symétrique", c'est-à-dire une règle qui lui permettrait de tolérer une inflation plus élevée que 2% pendant un certain temps après une période où la hausse des prix a été plus faible que 2%. Cette perspective repousserait encore davantage un futur resserrement monétaire, déjà fort éloigné à cause de la récente décélération de la croissance économique et du tassement des perspectives d'inflation. Cette information a pesé sur l'euro et a limité le repli des actions.