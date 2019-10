Résultats de sociétés: des avertissements en série qui inquiètent

Le constructeur automobile Renault a averti jeudi que, sur l'ensemble de l'année, ses ventes allaient se contracter et que sa marge serait plus basse que prévu dans l'automobile en raison de difficultés sur certains marchés, comme la Turquie et l'Argentine, dans un contexte général défavorable pour le secteur.

Ralentissement économique en 2020

Volvo a observé le plus fort recul de son titre cette année après la publication de ses résultats. Les commandes du groupe pour les camions ont chuté de 45% sur un an, plus que ce que les analystes attendaient. Pour 2020, la société s'attend à un déclin du marché américain de 29% et du marché européen de 14%, après une demande plus forte que la moyenne dans les deux régions.