Retour à la réalité pour les marchés (+débriefing actions européennes)

Les bourses européennes ont piqué du nez ce mercredi, sous le poids de mauvaises statistiques aux États-Unis notamment. Le secteur bancaire a concentré les plus fortes baisses du jour.

Après plusieurs séances de rebond consécutives, les principaux indices actions sont repassés dans le rouge ce mercredi. Des indicateurs économiques et des résultats de société en chute libre sont venus rappeler aux investisseurs la brutalité de la crise en cours. "La majeure partie des gains engrangés par les actions européennes depuis la mi-mars étaient alimentés par les plans de sauvetage et, plus récemment, par la stabilisation du rythme des infections, mais les traders doivent désormais affronter la perspective d'une crise économique douloureuse" explique David Maden, analyste de CMC Markets.