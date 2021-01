Retour d'un fan pour Galapagos (débriefing actions belges)

Les valeurs financières cotées à Bruxelles ont pesé sur la tendance. ING (-2,60%) et KBC (-2,04%) sont restées coincées dans le fond du classement. Même constat pour Ageas (-1,17% à 44,89 euros). Les analystes de Morgan Stanley ont cependant remonté leur objectif de cours à 51 euros, contre 47,40 euros précédemment.

L'avis positif de la banque américaine sur Galapagos (+3,81% à 87,66 euros) a eu plus d'effet. Morgan Stanley est passé à l'achat sur la biotech malinoise avec un prix-cible de 129 euros. Deux autres suiveurs ont en revanche sérieusement réduit la voilure sur l'action Galapagos. L'objectif de cours de Barclays est retombé à 85,5 euros et celui de Bernstein a été raboté à 85 euros.

Les premiers pas de Cofinimmo sur le marché immobilier irlandais n'ont pas enthousiasmé la cote. L'action de la SIR a reculé de 1,11% à 125,40 euros malgré plusieurs avis d'analystes positifs. KBC Securities, toujours à l'achat sur Cofinimmo, juge "intéressante" cette acquisition de six maisons de repos et de soins et d’une clinique de réhabilitation.