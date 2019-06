Retour de l'attentisme (débriefing actions européennes)

Les intervenants des marchés boursiers européens sont redevenus attentistes après la forte hausse des cours de mardi. Après la sortie de Mario Draghi laissant entrevoir de nouvelles mesures de la Banque centrale européenne, tous les regards se sont tournés vers la Réserve fédérale (Fed), dont le communiqué de politique monétaire était attendu en soirée.

Par prudence, les investisseurs se sont généralement tenus à l'écart des actions, ce mercredi. En clôture, le DAX a perdu 0,19%, le FTSE 100 a cédé 0,53% et le CAC 40 a pris 0,16%. De légères hausses ont été enregistrées sur d'autres places, comme à Amsterdam (+0,22%).

Dans ce contexte indécis, certaines actions se sont néanmoins mises en évidence. Les équipementiers automobiles Valeo et Continental ont gagné 3,37% et 3,57% respectivement. Après avoir souffert en mai (-14%) à cause de la guerre commerciale, ce secteur enregistre un solide rebond en juin: il a repris 6%.