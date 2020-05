Retour de la brouille sino-américaine à Wall Street

La Bourse de New York plie avec la dégradation des relations sino-américaines, mais elle reste en course pour signer sa meilleure semaine depuis un mois et demi.

Les trois principaux indices de la Bourse de New York ont perdu du terrain ce jeudi, et cela malgré une accalmie sur le front du chômage et les premiers signes encourageants d'une reprise de l'activité aux États-Unis. Deux signaux positifs qui ont été éclipsés par un vif retour des tensions sino-américaines. Un projet de loi adopté par le Sénat US pourrait ainsi empêcher certaines sociétés chinoises de coter à Wall Street si elles ne respectent pas la réglementation nationale.