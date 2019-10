Retour des craintes sur le commerce (débriefing actions européennes)

Pékin souhaiterait préciser certains détails de l'accord et obtenir du président américain Donald Trump la suppression d'une hausse des tarifs douaniers prévue en décembre. Les investisseurs redoutent que le conflit commercial entre Chinois et Américains s'enlise à nouveau, ce qui contribuerait à ralentir davantage la croissance économique mondiale.

Les doutes entourant le commerce entre la Chine et les USA ont particulièrement affecté les valeurs cycliques. Et parmi ces actions sensibles à la conjoncture économique, ce sont celles des entreprises actives dans les matières premières qui ont le plus souffert, parce que la Chine est le plus grand pays consommateur de ces ressources de base. À titre d'exemple, ArcelorMittal a baissé de 2,57%. L'action du sidérurgiste a, en plus, été affectée par une réduction de l'objectif de cours fixé par Citigroup. La banque américaine table désormais sur un cours de 22 euros pour ArcelorMittal d'ici un an, contre un objectif de 27 euros auparavant.